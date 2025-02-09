Овчинский: В Северном Измайлово завершается строительство спорткомплекса

В Москве скоро завершится строительство спорткомплекса с бассейнами в районе Северное Измайлово. Об этом рассказал министр правительства города, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, общая площадь объекта составляет 9,7 тысячи квадратных метров. Строительство соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», добавил чиновник.

«В здании разместят тренажерную зону, четыре зала для групповых тренировок, кабинет врача и сопутствующие помещения. Оборудуют зону с бассейнами трех видов: детским, взрослым и с функцией гидромассажа», – отметил Овчинский.

Сейчас на территории объекта ведется благоустройство. Посетители физкультурно-оздоровительного комплекса смогут воспользоваться 71 парковочным местом. При этом пятиэтажный спорткомплекс также будет адаптирован для маломобильных граждан.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в городе возвели более 80 новых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

