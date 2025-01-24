Овчинский: В районе Кунцево демонтируют здание недостроенного ФОКа

На западе столицы в районе Кунцево демонтируют здание недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Четырехэтажный ФОК находится на Истринской улице. Возведение здания проходило в рамках комплексной реконструкции квартала № 21, но было приостановлено в 2007 году на стадии монтажа железобетонных конструкций на уровне третьего этажа с частичным устройством фасадов.

По словам Овчинского, объект в работу взяла Оперативная группа по ликвидации долгостроя, которая действует по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В результате было принято решение о сносе здания. Сейчас заканчивается оформление всех правоустанавливающих документов, идет подготовка технического задания на демонтаж. После этого объявят конкурс по выбору исполнителя работ.

«Начать снос недостроенного ФОКа планируют в первом квартале 2025 года», - отметил Овчинский.

За прошлый год из рассмотрения Оперативной группы по ликвидации долгостроя, которая действует в Департаменте градостроительной политики Москвы, исключили 28 объектов. За этот период в эксплуатацию ввели 15 объектов. На семи площадках возобновили работы, на шести демонтировали строения, а также благоустроили территорию.

