Овчинский: В районе Кунцево демонтируют здание недостроенного ФОКа
На западе столицы в районе Кунцево демонтируют здание недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Четырехэтажный ФОК находится на Истринской улице. Возведение здания проходило в рамках комплексной реконструкции квартала № 21, но было приостановлено в 2007 году на стадии монтажа железобетонных конструкций на уровне третьего этажа с частичным устройством фасадов.
По словам Овчинского, объект в работу взяла Оперативная группа по ликвидации долгостроя, которая действует по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В результате было принято решение о сносе здания. Сейчас заканчивается оформление всех правоустанавливающих документов, идет подготовка технического задания на демонтаж. После этого объявят конкурс по выбору исполнителя работ.
«Начать снос недостроенного ФОКа планируют в первом квартале 2025 года», - отметил Овчинский.
За прошлый год из рассмотрения Оперативной группы по ликвидации долгостроя, которая действует в Департаменте градостроительной политики Москвы, исключили 28 объектов. За этот период в эксплуатацию ввели 15 объектов. На семи площадках возобновили работы, на шести демонтировали строения, а также благоустроили территорию.
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