Овчинский: В павильоне «Макет Москвы» установили «Добрую елку»

В столице на ВДНХ в выставочном павильоне «Макет Москвы» установили новогоднюю елку с пожеланиями подопечных благотворительных фондов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Шары на «Доброй елке» содержат пожелания детей, а каждый посетитель может их исполнить. Для участия в акции необходимо взять елочную игрушку, зайти на сайт и заполнить форму заявки на исполнение желания. После подтверждения заявки участники должны дождаться звонка от представителя НКО и договориться об удобной дате для передачи подарка. Посетители могут подарить детям книги, музыкальные товары для хобби и даже экскурсии.

«В рамках акции павильон проведет тематическую интерактивную экскурсию по архитектурному макету столицы для подопечных городских соцориентированных некоммерческих организаций. Ребята смогут изучить историю столицы и поближе познакомиться с ее главными достопримечательностями», - добавил Овчинский.

По его словам, в павильоне каждый посетитель может управлять подсветкой на макете и даже включить над мини-городом радугу или облака.

В 2024 году благотворительная акция «Добрая елка» в рамках проекта «Зима в Москве» стартовала 1 декабря и продлится до 28 февраля 2025 года. Акция появилась три года назад. С того момента неравнодушные москвичи и гости столицы смогли исполнить более 2,5 тысяч желаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об акции в своем блоге, пригласив присоединиться к ней всех желающих.