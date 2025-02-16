Овчинский: В Нагорном районе столицы по программе реновации расселили 11 домов

В Нагорном районе Южного административного округа столицы в рамках программы реновации расселили 11 домов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, три жилых комплекса расположены в Симферопольском и Электролитном проездах, а также на Варшавском шоссе. Он подчеркнул, что после расселения старые дома будут демонтированы, а на их месте построят новые здания с сопутствующей инфраструктурой.

«Еще шесть жилых зданий находятся в процессе расселения. Всего в районе предстоит расселить 53 дома», - добавил Овчинский.

Чиновник сообщил, что первые этажи ЖК являются нежилыми и предназначены для размещения там коммерческих и соцобъектов. На прилегающих к новостройкам территориях выполнят благоустройство, возведут детские и спортплощадки, а также зоны отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы осуществления программы реновации в городе в два раза.

