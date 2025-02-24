Овчинский: В Москве в районе Коптево по программе реновации возводят четыре новостройки

В столичном районе Коптево в рамках программы реновации строят четыре жилых комплекса общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, строительство ведется на Михалковской улице, в проезде Черепановых, а также в Старокоптевском и 3-м Михалковском переулках. Министр добавил, что в новых домах предусмотрено около двух тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой.

«Новостройки возводят в районе с уже сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. Недалеко находятся станции Коптево и Лихоборы МЦК, детские учебные заведения, поликлиники, магазины и кафе», - сообщил Овчинский.

Он также добавил, что в подъездах ЖК создадут помещения для консьержей и колясочные, а первые этажи домов будут нежилыми, где откроются объекты социально-бытового назначения. При этом на придомовой территории проведут комплексное благоустройство и в том числе создадут детские и спортплощадки, а также зоны для отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.

