Овчинский: В Москве в районе Ивановское построили дом на 356 квартир по программе реновации
На востоке столицы завершилось строительство жилого комплекса по программе реновации общей площадью свыше 39 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, в пятисекционной новостройке, расположенной по адресу Зеленый проспект, дом 103, предусмотрено 356 квартир суммарной жилой площадью более 20 тысяч квадратных метров. Ее возвели на месте расселенных ранее двух пятиэтажек.
«Пять квартир оборудованы для маломобильных горожан. В подъездах расположены помещения для консьержа и колясочные. На первых этажах откроют магазины, пункты выдачи и прочие предприятия», - сообщил Овчинский.
Он добавил, что в пешей доступности от новостройки находятся станция метро «Новогиреево», учебные заведения и Зеленый парк. Министр также отметил, что на фасадах зданий установили корзины для кондиционеров, а внутри смонтировали 12 лифтов грузоподъемностью 400 и 1 тысячу кг. На придомовой территории сделали две детские площадки с безопасным резиновым покрытием, а также спортплощадку и зону отдыха.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что все новостройки, возводимые по программе реновации, обеспечат необходимой инфраструктурой, в том числе детсадами и школами.
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