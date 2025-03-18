Овчинский: В Москве прошел семинар по подготовке 3D-моделей для программы реновации
Очный семинар для архитекторов и застройщиков по созданию 3D-моделей для объектов по программе реновации состоялся 10 марта на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики «Пространство», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В семинаре приняли участие представители компаний-застройщиков и проектировщиков, которые задействованы в реализации программы реновации. В рамках семинара участникам рассказали о нюансах подачи заявки на услугу архитектурно-градостроительного решения (АГР), а также о реальных сроках разработки высокополигональных моделей для своевременного получения свидетельства.
«Цель семинара – повышение качества 3D-моделей строительных объектов, необходимых для получения в Москомархитектуре свидетельства об утверждении АГР. », - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики
В сообщении пресс-службы уточняется, что столичный департамент градполитики уделяет особое внимание строительным решениям в области современных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта. А также оказывает постоянное информационное сопровождение застройщиков и поддерживает эффективный диалога власти с участниками инвестиционно-строительной деятельности. Эти инструменты позволяют сформировать экспертное профессиональное сообщество.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru