Овчинский: В Москве прошел семинар по подготовке 3D-моделей для программы реновации

Очный семинар для архитекторов и застройщиков по созданию 3D-моделей для объектов по программе реновации состоялся 10 марта на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики «Пространство», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



В семинаре приняли участие представители компаний-застройщиков и проектировщиков, которые задействованы в реализации программы реновации. В рамках семинара участникам рассказали о нюансах подачи заявки на услугу архитектурно-градостроительного решения (АГР), а также о реальных сроках разработки высокополигональных моделей для своевременного получения свидетельства.



«Цель семинара – повышение качества 3D-моделей строительных объектов, необходимых для получения в Москомархитектуре свидетельства об утверждении АГР. », - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики



В сообщении пресс-службы уточняется, что столичный департамент градполитики уделяет особое внимание строительным решениям в области современных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта. А также оказывает постоянное информационное сопровождение застройщиков и поддерживает эффективный диалога власти с участниками инвестиционно-строительной деятельности. Эти инструменты позволяют сформировать экспертное профессиональное сообщество.

