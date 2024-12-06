Овчинский: В Москве построили дом по программе реновации в Бутырском районе
В Москве ввели в эксплуатацию новый многоэтажный жилой дом в Бутырском районе общей площадью более 20 тысяч квадратных метров в рамках программы по реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Односекционный дом рассчитан на 182 квартиры суммарной площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Из них две предназначены для маломобильных граждан – в них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника», – уточнил Овчинский.
По его словам, новостройка расположена недалеко от станций метро «Фонвизинская» и «Тимирязевская», а также от школ, детского сада и медицинского колледжа.
Для жителей предусмотрена подземная парковка. В подъезде установили четыре лифта, один из которых грузовой.
В нежилых помещениях первого этажа разместятся магазины, кафе, пункты выдачи заказов или аптеки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все новые дома, возводимые в рамках программы реновации, обеспечат необходимой инфраструктурой, в том числе поликлиниками, школами, детскими садами и социально-культурными учреждениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru