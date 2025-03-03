Овчинский: В Измайлове по программе реновации задействовали 27 нежилых помещений
В построенных по программе реновации ветхого жилья новых домах используются 27 нежилых помещений на первых этажах в районе Измайлово (ВАО), здесь открылись предприятия среднего и малого бизнеса. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Во всех новостройках, возводимых по программе реновации, первые этажи проектируются нежилыми — здесь, в частности, размещаются социально-бытовые объекты.
По его словам, в Измайлово по программе реновации построили уже четыре новых дома. В нежилых помещениях открыты четыре предприятия по предоставлению бытовых услуг, столько же пунктов выдачи заказов и 12 торговых точек. «Кроме этого, на первых этажах для жителей расселенных домов работают детский клуб, школа скорочтения и аптека», – добавил Овчинский.
Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов предусмотрено строительство около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано более 200 тысяч рабочих мест.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги программы реновации в 2024 году. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы.
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