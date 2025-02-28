Овчинский: В домах по реновации открылось 39 частных медпредприятий и аптек

Со старта программы реновации в Москве с 2017 года на первых этажах новых домов в 11 округах столицы используется 39 нежилых помещений для размещения аптек и частных медицинских предприятий, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В них открылись: аптеки, стоматологические и медицинские клиники, лаборатории и центр коррекции зрения. Из них в Западном – семь, в Северо-Восточном – шесть. В Южном и Северном административных округах – по пять помещений. В ТиНАО и ЮЗАО – по четыре», – уточнил Овчинский.

Всего в рамках программы реновации на первых нежилых этажах новостроек появится порядка восьми тысяч помещений. В создадут свыше 200 тысяч новых рабочих мест. В таких помещениях могут открываться пункты выдачи заказов различных маркетплейсов, кафе, магазины, аптеки и другие объекты социально-бытового назначения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги реализации программы реновации в столице в 2024 году. Программа реновации касается порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

