Овчинский: В Библиотеке архитекторов открылась выставка к 200-летию здания Большого театра
В Библиотеке архитекторов и урбанистов для читателей в январе открылась экспозиция литературы, которая посвящена истории архитектуры Большого театра, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В экспозиции представлены уникальные издания, посвященные архитектурному наследию театра. Выставка открылась ко дню рождения Большого театра 18 января, посетить ее можно в течение месяца. По словам Овчинского, выставка приурочена к 200-летию со дня торжественного открытия здания театра, которое было создано в 1825 году архитектором Осипом Бове. В экспозиции представят издания, которые рассказывают об истории Большого театра: от первого здания архитектора Христиана Розберга до последней современной реконструкции.
«Материалы дополнены литературой о художниках, создававших эскизы декораций и костюмов для постановок Большого театра, и уникальными историческими книгами», - сказал руководитель Департамента.
Научно-техническая библиотека с профильной литературой по архитектуре, урбанистике, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках была создана в 1930 году. Сегодня это уникальный фонд для специалистов, студентов, а также всех, кто любит и интересуется городскими пространствами, их развитием и историей. В библиотеке можно получить доступ к редким изданиям, посетить тематические и культурные мероприятия, заказать подбор литературы у библиотекаря, и комфортно поработать в читальном зале.
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