Овчинский: В 2024 году в Головинском районе Москвы по программе реновации возвели 6 новостроек
В прошлом году в рамках программы реновации в Головинском районе Северного административного округа столицы возвели шесть новых жилых комплексов общей площадью свыше 85 тысячквадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, речь идет о четырех новостройках на улице Лавочкина, а также о домах на Кронштадтском бульваре и в Лихачевском переулке. Овчинский добавил, что в этих ЖК суммарно предусмотрено 835 квартир с готовой улучшенной отделкой.
«В общей сложности их площадь составила свыше 48 тысяч квадратных метров. На первых нежилых этажах новостроек в будущем откроются предприятия социально-бытовогоназначения. В пешей доступности от домов расположены парки, учебные заведения и объекты здравоохранения. От новостройки на 2-м Лихачевском переулке за десятьминут можно дойти до станции МЦК "Коптево"», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Он также рассказал, что на придомовой территории создают детские и спортплощадки, места для отдыха и проводят комплексное озеленение.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил об осуществлении программы реновации в Восточном административном округе города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru