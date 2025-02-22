Овчинский: По программе реновации работают 30 центров информирования москвичей
Порядка 30 центров информирования москвичей по переселению в рамках программы реновации ветхого жилья работают в девяти столичных административных округах, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«С начала реализации программы реновации было открыто более 200 центров информирования по переселению. На сегодня из них функционируют 29, остальные закрыли в связи с завершением переселения москвичей», — пояснил Овчинский. Больше всего центров открыто в ВАО (девять), СВАО (шесть) и САО (пять). Для жильцов старых домов создана единая сетка записи. На месте закрытых центров появляются частные медицинские учреждения, кафе, магазины, аптеки и другие объекты.
В этих центрах участникам программы оказывают всю необходимую помощь, а также проводят консультации с уже начавшими переселение москвичами. В частности, сотрудники центров организуют осмотр нового жилья, помогают с подготовкой необходимых документов и бесплатно предоставляют грузовой автомобиль и грузчиков.
Записаться на получение услуг можно через администратора центра или на портале mos.ru.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил 200-тысячного москвича, который начал переселение по программе реновации. Кроме того, градоначальник поручил вдвое ускорить реализацию программы реновации.
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