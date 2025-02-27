Овчинский: Определены подрядчики для строительства жилья по реновации в рамках КРТ

Московский фонд реновации жилой застройки (МФР) в январе 2025 года определил подрядчиков для строительства жилья по программе реновации в рамках девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Строительство по программе реновации в рамках девяти проектов КРТ охватит четыре округа столицы. Запланирована реорганизация неэффективно используемых земельных участков и бывших промзон общей площадью 41,8 гектара», - пояснил он.

По словам Овчинского, в столице появится 17 домов, в которые смогут переехать более 14 тысяч горожан. Также в районах появятся объекты образования, спорткомплексы, дороги и административное здание. Помимо прочего проведут и комплексное озеленение территорий.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, затронет около миллиона москвичей, поскольку предусматривает расселение свыше пяти тысяч домов.

Программы КРТ позволяют строить на месте бывших промзон и неэффективно используемых участком дороги, жилье, а также объекты инфраструктуры. На данный момент в столице 302 подобных проекта находятся на разной стадии реализации. Работа ведется по поручению мэра города Сергея Собянина.

