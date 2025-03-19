Овчинский: Новый ЖК построят по программе реновации в районе Коньково
Новый ЖК по программе реновации суммарной площадью более 48 тысяч квадратных метров появится на улице Введенского (район Коньково, ЮЗАО), заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Во всех 516 квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, полностью отвечающую столичной программе реновации. На нежилых первых этажах разместятся объекты социально-бытовой инфраструктуры. «В пешей доступности от жилого комплекса расположены детские сады, школы и больницы, а также аптеки, магазины и кафе. В настоящее время начали возводить монолитные конструкции наземной части», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики
Кроме того, строители озеленят и благоустроят придомовую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении новостроек по программе реновации. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru