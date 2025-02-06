Овчинский: Новый дом по программе реновации строится в Южном Тушине
Новый дом в рамках программы реновации ветхого жилья появится в проезде Досфлота (район Южное Тушино, СЗАО). Площадь новостройки составит свыше 64 тысяч «квадратов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Восемь квартир в новом доме приспособят для маломобильных москвичей, а готовая улучшенная отделка будет полностью отвечать московским стандартам реновации. Для удобства жильцов установят 20 лифтов грузоподъемностью 630 и 1 000 кг.
«Первые этажи сделают нежилыми, там в будущем смогут открыться объекты социально-бытового назначения: досуговые центры, частные медицинские клиники, пункты выдачи заказов, кафе и магазины. В настоящее время ведется монтаж кровли, фасадов и устройство инженерных систем», — заявил Овчинский.
Новый дом возводят по монолитной технологии, переменная этажность придаст облику новостройки динамичность, а симметричное расположение корпусов создаст во дворе приватное пространство. Здание органично впишется в существующую застройку района.
Кроме того, рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию, здесь появятся зоны для тихого отдыха, спортивная и детская площадки.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил 200-тысячного москвича, который начал переселение по программе реновации. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.
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