Овчинский: Новый дом по программе реновации появится на улице Госпитальный Вал

Новый ЖК площадью свыше 19 тысяч «квадратов» в рамках программы реновации ветхого жилья появится на улице Госпитальный Вал (Басманный район, ЦАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройку с подземным возведут по монолитной технологии, в здании проектом предусмотрена 191 квартира. На нежилом первом этаже появятся объекты социального-бытового назначения, дом строится в районе с уже сложившейся инфраструктурой. «В пешей доступности находятся станция “Электрозаводская” Арбатско-Покровской линии метро и одноименная платформа МЦД, объекты образования и здравоохранения, каток, магазины и кафе», – отметил Овчинский.

Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию, здесь появятся зона отдыха, спортивная и две детские площадки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

