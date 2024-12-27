Овчинский: Новогоднюю программу представил павильон «Макет Москвы» на ВДНХ

Новогоднюю программу на все январские праздники представил павильон «Макет Москвы» на ВДНХ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, посетителей павильона с 30 декабря по 8 января ждут светотехнические представления, обзорные экскурсии и тематические викторины с памятными призами.

«Светотехнические шоу будут транслироваться каждые 30 минут, начиная с 11:00, а присоединиться к интерактивной игре можно будет ежедневно в 11:10, 13:10 и 15:10», - уточнил глава департамента.

Он также рассказал, что в прошлогодней новогодней викторине приняли участие более 260 москвичей и гостей столицы, при этом свыше 130 выиграли памятные сувениры.

Для участия в викторине необходимо загрузить мобильное приложение «Макет Москвы». Победителями признаются те, кто правильно ответит на семь и более из 10 вопросов.

Кроме того, гостей павильона в праздничные дни ждет выпуск журнала «Макет Москвы» и тематическая фотовыставка. Также, в его фойе проходит выставка тактильных макетов шести знаковых объектов города, в том числе Спасской башни Московского Кремля, Большого театра и храма Христа Спасителя.

