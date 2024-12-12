Овчинский: Новая школа на 775 мест строится на западе Москвы

Строители возводят новую общеобразовательную школу на 775 мест на Очаковском шоссе (Очаково-Матвеевское, ЗАО), образовательное учреждение строится в составе ЖК «Матвеевский парк». На объекте выполняются монолитные работы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В качестве девелопера выступает компания ПИК. По словам Овчинского, суммарная площадь здания превысит 23,8 тысячи «квадратов», начальная школа будет одноэтажной, а средняя школа — переменной этажности (от двух до трех этажей), всего в учреждении будет 31 кабинет. Согласно договору участия в развитии инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, учреждение будет передано в городскую систему образования.

Кроме того, в центральной части школы расположатся медиатека, спортивные залы, гардеробы, специализированные учебные кабинеты и общедоступные пространства. Также строители благоустроят прилегающую территорию и приспособят школу для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство производственных и социальных объектов, а также жилых домов в Очаково-Матвеевском суммарной площадью свыше 3,4 млн «квадратов».

