Овчинский: Москвичи получат доступ к редким изданиям об архитектуре столицы

Жители Москвы впервые смогут посетить Библиотеку архитекторов и урбанистов, возраст фонда которой превышает 100 лет, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, церемония открытия библиотеки пройдет 14 декабря. Раньше пользоваться материалами из этой библиотеки имели право только представители отраслевых специализаций. Уникальный книжный фонд насчитывает 50 тысяч экземпляров книг и журналов по архитектуре, урбанистике и градостроительству. Площадь библиотечного фонда составляет 300 квадратных метров.

Среди редких материалов можно найти гравюры И.Н. Павлова с изображением московских двориков, которые были опубликованы в 1925 году, очерки по истории Москвы И.Е. Забелина середины XIX века, собрание гелиогравюр Исаака Левитана начала прошлого века и многое другое.

Библиотека появилась в 1930 году. В ней была научно-техническая литература с профильной литературой по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству на русском и иностранных языках. Библиотека с ее уникальными трудами будет полезна студентам, специалистам и всем, кто интересуется городскими пространствами, их историей и развитием. Теперь в стенах библиотеки любой желающий сможет посетить тематические и культурные мероприятия, получить доступ к редким изданиям, а также заказать подбор литературы.

