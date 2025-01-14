Овчинский: Эксперты ЕКЦ подготовили 57 дорожных карт в 2024 году
Сотрудники Единого контактного центра Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (ЕКЦ) подготовили в 2024 году 57 дорожных карт — пошаговых инструкций, связанных с прохождением необходимых процедур застройщиками. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Застройщик может бесплатно получить дорожную карту. По словам главы департамента, она помогает четко понять алгоритм прохождения процедур и эффективно спланировать эффект. Для начала работы нужны актуальный адрес электронной почты для получения готового документа, контактные данные, а также сведения о кадастровом номере земельного участка или объекте недвижимости. Всего с апреля 2022 года, когда услуга была запущена, экспертами ЕКЦ было разработано 128 дорожных карт.
В готовую дорожную карту входит список ответственных органов исполнительной власти и организаций, требуемых административных процедур и услуг, а также перечень необходимых документов и сроки выполнения каждого этапа.
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