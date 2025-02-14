Овчинский: Более 3300 обращений поступило в общественный штаб по реновации в январе
Свыше 3300 обращений москвичей поступило в общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации ветхого жилья в январе 2025 года.
Обращения принимаются во время ежемесячных тематических и личных приемов, по электронной почте и телефону «горячей линии».
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, чаще всего москвичи интересуются информацией об этапах переселения, порядке предоставления жилых помещений и стартовых площадках под строительство нового жилья. «Около 40 процентов всех поступающих в общественный штаб вопросов касается сроков переселения — темы, которая на протяжении многих лет остается самой популярной, поскольку москвичи с нетерпением ждут своего переезда по программе реновации», — сказал Овчинский.
Кроме того, общественный штаб регулярно проводит круглые столы с участием жителей, муниципальных депутатов и представителей органов исполнительной власти.
С момента создания общественного штаба в мае 2017 года в него поступило свыше 210 тысяч обращений горожан.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура проверит данные о столкновении трапа с самолетом в Шереметьево
- Жителя Крыма приговорили к 13 годам колонии за госизмену
- Британия ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема Чайки
- Умер актер из фильма «Иисус Христос — суперзвезда» Боб Бингхэм
- Британия ввела санкции против замминистра обороны РФ Фрадкова
- У неплательщиков алиментов могут начать удерживать часть зарплаты
- Маск признался, что имеет доступ к секретным материалам
- В реестр должников по алиментам могут войти более 180 тысяч человек
- Медведев связал призыв Шольца объявить режим ЧС из-за Украины с выборами в Бундестаг
- Обществознание сохранят в программах 8-х классов до 1 сентября 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru