Овчинский: Более 3300 обращений поступило в общественный штаб по реновации в январе

Свыше 3300 обращений москвичей поступило в общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации ветхого жилья в январе 2025 года.

Обращения принимаются во время ежемесячных тематических и личных приемов, по электронной почте и телефону «горячей линии».

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, чаще всего москвичи интересуются информацией об этапах переселения, порядке предоставления жилых помещений и стартовых площадках под строительство нового жилья. «Около 40 процентов всех поступающих в общественный штаб вопросов касается сроков переселения — темы, которая на протяжении многих лет остается самой популярной, поскольку москвичи с нетерпением ждут своего переезда по программе реновации», — сказал Овчинский.

Кроме того, общественный штаб регулярно проводит круглые столы с участием жителей, муниципальных депутатов и представителей органов исполнительной власти.

С момента создания общественного штаба в мае 2017 года в него поступило свыше 210 тысяч обращений горожан.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

