Оборот ИТ-компаний Москвы вырос на 42%

Оборот ИТ-сектора Москвы с января по апрель 2024 года достиг 1,3 трлн рублей, что на 42% больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что в России наблюдается рост спроса на ИТ-продукты во всех секторах экономики: медицине, торговле, образовании и финансах. Так, на столицу приходится около 70% оборота этого сектора в стране. За первые четыре месяца московские ИТ-компании заработали 1,3 трлн рублей, что на 42% больше, чем в такой же период 2023 года. Из них 64% пришлись на разработчиков программного обеспечения — они повысили свой оборот на 32% за год. Остальные 36% оборота отрасли принадлежат проектировщикам и разработчикам. Их показатель вырос на 66%.

Также Багреева рассказала, что доля крупных и средних компаний в обороте ИТ-сектора составляет 84%. Она выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля же малого бизнеса в этой сфере равняется 16% — он увеличил свой оборот на 39%.