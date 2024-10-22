Объем закупок на портале поставщиков Москвы вырос на 10 процентов за год
Объем закупок на портале поставщиков Москвы вырос на 10% с начала года, превысив показатель в 72 миллиарда рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Годом ранее за этот период заказчики совершили закупки на 66 миллиардов рублей.
В 2024 году больше всего приобретались строительные, канцелярские товары, а также бытовая техника. По ее словам, сумма заключенных по этим категориям контрактов выросла в 2,4 раза и достигла 3,3 миллиарда рублей.
Сегодня более 350 тысяч предпринимателей со всех регионов страны предлагают свою продукцию на портале. Проект помогает представителям бизнеса в поиске партнеров и в расширении географии продаж.
Со своей стороны, глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что на портале работает более 58 тысяч заказчиков, представлен 41 российский регион. В этом году наибольшую активность проявили Московская, Мурманская и Тульская области.
Портал поставщиков функционирует с 2013 года, каждый день около 1,5 тысячи контрактов заключается на столичном ресурсе. Платформа предлагает пользователям удобные схемы подбора товаров и услуг, включая сервис, который позволяет сравнивать варианты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru