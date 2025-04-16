Новый ЖК по программе реновации построили на востоке Москвы
Новый жилой комплекс построили в рамках программы реновации на Никитинской улице, дом 5 (ВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Во всех 210 квартирах двухсекционного ЖК выполнена готовая улучшенная отделка в рамках столичных стандартов реновации. Площадь жилых помещений превышает 11 тысяч квадратных метров. Для удобства жильцов предусмотрен подземный паркинг. «Неподалеку от жилого комплекса находится станция метро “Измайловская”, а также учебные заведения, киностудия, спортивный комплекс, государственные и частные клиники, магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Овчинский отметил, что новостройка спроектирована с учетом высоких стандартов комфорта: просторные квартиры с остекленными балконами и благоустроенная придомовая территория. Для удобства жителей обустроены две детские и одна спортивная площадка, а также зоны отдыха со скамейками.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переезде жителей Тимирязевского района в рамках программы реновации. Градоначальник также поручил вдвое нарастить темпы реализации программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru