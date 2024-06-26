Новый спорткомплекс откроют в столичном Крюково в 2024 году
На сегодняшний день в Москве возводятся сразу шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) неподалеку от жилых домов, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, все новые ФОК строятся за счет городского бюджета в рамках государственной программы «Спорт Москвы». До конца этого года в столичном районе Крюково планируют ввести в эксплуатацию новый спорткомплекс с двумя бассейнами, отметил Загрутдинов.
Еще пять новых ФОК возводят в Зябликово, Гольяново, Южном Бутово и Москворечье-Сабурово, а также в Алексеевском районе столицы.
В начале этого года в эксплуатацию ввели ФОК с бассейном в Раменках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили более 200 объектов спорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru