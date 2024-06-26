Новый спорткомплекс откроют в столичном Крюково в 2024 году

На сегодняшний день в Москве возводятся сразу шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) неподалеку от жилых домов, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, все новые ФОК строятся за счет городского бюджета в рамках государственной программы «Спорт Москвы». До конца этого года в столичном районе Крюково планируют ввести в эксплуатацию новый спорткомплекс с двумя бассейнами, отметил Загрутдинов.

Еще пять новых ФОК возводят в Зябликово, Гольяново, Южном Бутово и Москворечье-Сабурово, а также в Алексеевском районе столицы.

В начале этого года в эксплуатацию ввели ФОК с бассейном в Раменках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили более 200 объектов спорта.

