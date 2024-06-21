Новый дом по программе реновации появится в Кузьминках

Новый жилой дом в рамках программы реновации появится на улице Академика Скрябина (район Кузьминки, ЮВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Сейчас на объекте ведутся работы нулевого цикла. Новостройка будет четырехсекционной, переменной этажности, с подземным паркингом.

Из 300 квартир три приспособят для маломобильных москвичей: расширят коридоры и дверные проемы, а также установят специальную сантехнику. Внутренняя отделка будет полностью соответствовать столичным стандартам реновации. На фасадах здания появятся корзины под кондиционеры, а входные группы украсят витражами.

В вестибюле жилой части разместятся комнаты для велосипедов и колясок, почтовые ящики и кладовые для инвентаря. Грузопассажирские лифты оснастят тактильными и визуальными средствами информации.

Входные группы, полы вестибюлей и лифтовых холлов будут выполнены на уровне земли для удобства родителей с колясками, пенсионеров и маломобильных жильцов.

Также строители благоустроят придомовую территорию.

