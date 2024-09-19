Новые муралы украсили стены бывшего завода «Кристалл»

Открытие новых муралов от граффити-артистов Сергея Овсейкина, Алексея Луки и Миши Most состоялось на территории бывшего завода «Кристалл» 18 сентября. Им как лауреатам конкурса было предоставлено право расписать заводские постройки.

Инициатором конкурса стала компания Asterus, разрабатывающая проект редевелопмента промзоны. По словам представителей пресс-службы организации, было принято решение превратить территорию «Кристалла» в музей под открытым небом, где можно было бы проводить социально-культурные мероприятия. Всего за два года здесь было организовано 150 мероприятий, их посетили свыше 80 тысяч столичных жителей. В компании пообещали продолжать эту тенденцию и развивать территорию бывшего завода.

Идеей закрытого творческого конкурса стало привлечение внимания к индустриальному району и переосмысление судьбы исторической локации. Он проводился при поддержке Москомархитектуры, куратором стала основатель биеннале уличного искусства «Артмосфера» Сабина Чагина. В жюри входили главный столичный архитектор Сергей Кузнецов, а также семь авторитетных экспертов, один из них — телеведущий Андрей Малахов.

По словам Кузнецова, основная цель уличного искусства — коммуникация через разные способы взаимодействия (граффити, арт-объекты, декоративные элементы), которые порой воспринимаются как антагонисты. Развитие паблик-арта на территории «Кристалла» дает возможность переосмыслить стрит-арт и сделать его одним из основных героев городской среды.

В росписи территории «Кристалла» уже участвовали такие знаменитые граффити-артисты, как Дмитрий Аске, Вова Nootk и Poslushai.

