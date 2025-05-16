Надземную часть дома по реновации возводят в районе Люблино

Новый жилой комплекс в рамках программы ветхого жилья появится на Краснодарской улице (район Люблино, ЮВАО). Проект предусматривает три отдельно стоящих корпуса с подземным паркингом. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, суммарная площадь ЖК — порядка 55 тысяч «квадратов». Из 524 квартир 10 приспособят для маломобильных москвичей. Во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку.



«Жилой комплекс возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности находится станция метро “Люблино”, природно-исторический парк “Кузьминки-Люблино”, а также объекты здравоохранения и учебные заведения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Сейчас строители возводят надземную часть дома. На нежилых первых этажах появятся предприятия социально-бытового назначения. Также строители озеленят и благоустроят прилегающую территорию.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении домов по программе реновации. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

