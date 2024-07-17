С начала года на столичном портале поставщиков 34 тысячи контрактов заключили с помощью бота, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сервис предоставляет предпринимателям возможность принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только упрощает работу на ресурсе, но и значительно экономит время. С момента запуска торгового бота в октябре 2022 года с его помощью уже заключено 132,4 тысячи контрактов на 16,7 миллиарда рублей», - отметила она.

Торговый бот автоматизирует участие в котировочных сессиях, в 2024 столичные предприниматели уже заключили контракты на 4,8 миллиарда с его помощью. Использовать бота могут поставщики из разных регионов, что помогает расширять географию бизнеса.

Со своей стороны, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что сервис помогает предпринимателям снизить трудозатраты. Чаще всего такой схемой участия в закупках пользуются в Москве и области, а также в Пермском крае.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что чат-бот самостоятельно отрабатывает 80% вопросов, связанных с работой на ресурсе.

