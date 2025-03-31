На площадке Департамента градостроительной политики Москвы пройдет «Тотальный диктант»
На корпоративной площадке Департамента градостроительной политики «Пространство» состоится ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Бесплатное мероприятие пройдет 5 апреля в доме № 6 на 2-й Брестской улице. Министр напомнил, что каждый год уникальный текст для диктанта создают известные писатели. В этом году, по словам Овчинского, текст был подготовлен российской писательницей, журналисткой Мариной Москвиной.
«Читать его будет актриса театра, кино и озвучивания, официальный голос в русском дубляже мировых звезд кино, самый известный голос виртуального помощника в России — Татьяна Шитова», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Овчинский заметил, что четыре части текста Москвиной будут писать участники из разных стран в различных часовых поясах. В российской столице акция стартует в 14:00.
Основная цель «Тотального диктанта» заключается в том, чтобы подчеркнуть значимость грамотности и показать, что изучение русского языка может быть увлекательным и полезным, а также объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Регистрация участников доступна на официальном сайте проекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru