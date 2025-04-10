На Коломенской улице в Москве отремонтируют жилой дом

В Москве в районе Нагатинский затон будет отремонтирован жилой дом по адресу: Коломенская улица, д.27, к.1. О согласовании соответствующего проекта сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласно проекту, в двенадцатиэтажном доме 1981 года постройки проведут восстановительные работы после замены инженерных коммуникаций», – сказал Щербаков.

По его словам, в доме также отремонтируют входные группы и фасады, поменяют двери и окна в местах общего пользования.

В частности, запланированы покраска стен, ремонт ступенек и замена покрытий козырьков во всех четырех подъездах. Кроме того, заменят запасные выходы и двери в технические помещения, а цоколь облицуют керамогранитной плиткой.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский

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