На форуме «Территория будущего. Москва 2030» пройдут игры «Строим Москву»
В столице в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится серия игр «Строим Москву», которые организует Комплекс градостроительной политики и строительства города.
Вопросы на играх будут посвящены истории Москвы, строительству и разным сферам современной жизни города. Посетители смогут принять в них участие как в онлайн-, так и в офлайн-формате.
20 августа организаторы запустят «хоум-игру» «Строим Москву». Ее участники смогут виртуально пройтись по всем районам города. При этом в квизе игроки из любых городов России получат новые знания об архитектуре, особенностях застройки города и узнают интересные факты о Москве.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Проект, посвященный спорту, предпринимательству, культуре и другим сферам позволяет смоделировать образ Москвы и увидеть, какой она будет в будущем.
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