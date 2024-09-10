Москва заключила свыше 113 тысяч контрактов с МСП на Портале поставщиков
За первые восемь месяцев 2024 года столичные заказчики заключили более 113 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом на портале поставщиков. Общая сумма сделок превысила 21 млрд рублей, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По словам Багреевой, с малым и средним бизнесом заключается более 80% контрактов, а показатели января-августа 2024 года на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Московские заказчики наиболее интенсивно взаимодействуют с поставщиками из Москвы и Подмосковья, а также из Калужской, Ростовской и Свердловской областей и Санкт-Петербурга.
В предлагаемом каталоге товаров, работ и услуг числятся более 2,8 млн уникальных наименований. Как отметил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, около половины закупок у малого и среднего бизнеса приходятся на средства связи и электронику, информационно-технологическое оборудование и программное обеспечение, медицинские и хозяйственные товары, обращение с отходами, содержание и ремонт зданий, услуги по техническому обслуживанию и строительные товары.
Вместе с тем ежегодный объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса вырос за 20 лет в 100 раз и составил более 400 млрд рублей по итогам 2023 года.
По сведениям Департамента информационных технологий города Москвы, популярностью пользуется бот автоматических ставок. Благодаря ему можно участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях. Предпринимателям это помогает активнее участвовать в процедурах и оптимизировать ресурсы, а заказчикам — снижать начальную цену контракта, повышая конкуренцию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первом полугодии 2024 года на портале были проведены свыше 310 тысяч закупок, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.
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