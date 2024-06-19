Москва заключила 32,3 тысячи соглашений с бизнесом из регионов на портале поставщиков
С начала 2024 года столичные заказчики подписали на портале поставщиков 32,3 тысячи контрактов с предпринимателями из других регионов России, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, объем сделок превысил 6,5 миллиарда рублей, что составляет третью часть всех закупок Москвы на портале поставщиков. За аналогичный период 2023 года объем сделок составлял 4,9 миллиарда рублей, а количество договоров, подписанных на портале поставщиков, составляло 28,5 тысячи.
Столица проводит закупки на портале поставщиков преимущественно посредством котировочных сессий – мини-аукционов, длящихся три, шесть или 24 часа. Чаще всего Москва приобретает в российских регионах строительные, хозяйственные и информационно-технологические товары, бытовую технику, а также услуги охраны и технического обслуживания оборудования.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что чаще всего в закупках на портале поставщиков участвуют бизнесмены из Санкт-Петербурга, Калужской, Московской, Свердловской и Ростовской областей. С поставщиками из этих регионов московские заказчики в январе – мае 2024 года подписали 19,5 тысячи контрактов на сумму порядка четырех миллиардов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru