Москва выставила на торги пять помещений в СВАО

Экономические новости – о том что продаёт и закупает Москва. Город выставил на торги пять помещений свободного назначения в Северо-Восточном административном округе. Они расположены на первых этажах новых многоквартирных домов в районе Северный, рядом со станцией Долгопрудная первого Московского центрального диаметра, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике. Один из лотов – площадью 248 квадратных метров – находится по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 1. Заявки принимаются до 14 августа. Открытый аукцион состоится 21 августа в электронной форме.

