Москва стала лидером среди регионов России по росту производства
Москва занимает первое место среди регионов по стабильному росту обрабатывающей промышленности к соответствующему месяцу предыдущего года на протяжении уже более четырёх лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что столица является лидером по стабильному росту показателя индекса промышленного производства на протяжении 54 месяцев в целом (117,9 %) и отдельно в обрабатывающих отраслях (122,7%).
В 2023 году в столице ввели в эксплуатацию более 415 тысяч квадратных метров промышленных объектов, что больше, чем за последние пять лет. Так, в прошлом году был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники на площадке «МИЭТ» в Зеленограде, а на площадке «Алабушево» был сдан комплекс по производству электронных плат. Помимо этого, в индустриальном парке «Руднево» был открыт производственный комплекс с конструкторским бюро.
Значительную роль в росте производства сыграли такие антикризисные меры, как, в частности, выделение земельных участков для строительства по льготным ставкам.
Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что по итогам 2023 года городской поддержкой воспользовались более 800 предприятий. Так, Москва одобрила предприятиям, выпускающим высокотехнологичную продукцию и товары первой необходимости, целевые займы более чем на 1,2 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От пахлавы до оливок: Какие продукты на шведском столе в Турции лучше не пробовать
- Ректора БФУ Федорова и его заместителя подозревают в присвоении денежных средств
- Нижегородский суд удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen на сумму 16,9 млрд рублей
- Девушки назвали Рому «Зверя» в числе самых желанных голосов аудиокниг
- Мишустин: Товарооборот России и ОАЭ приблизился к рекордному триллиону рублей
- Ректора БФУ имени Канта Федорова задержали в Калининграде
- Российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
- В Киргизии принимают меры для возобновления обслуживания карт «Мир»
- В Ростовской области без электричества остались более 200 тысяч потребителей
- СМИ: Ряд стран обратились к Армении с просьбой убрать спутники с орбиты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru