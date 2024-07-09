Москва стала лидером среди регионов России по росту производства

Москва занимает первое место среди регионов по стабильному росту обрабатывающей промышленности к соответствующему месяцу предыдущего года на протяжении уже более четырёх лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что столица является лидером по стабильному росту показателя индекса промышленного производства на протяжении 54 месяцев в целом (117,9 %) и отдельно в обрабатывающих отраслях (122,7%).

В 2023 году в столице ввели в эксплуатацию более 415 тысяч квадратных метров промышленных объектов, что больше, чем за последние пять лет. Так, в прошлом году был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники на площадке «МИЭТ» в Зеленограде, а на площадке «Алабушево» был сдан комплекс по производству электронных плат. Помимо этого, в индустриальном парке «Руднево» был открыт производственный комплекс с конструкторским бюро.

Значительную роль в росте производства сыграли такие антикризисные меры, как, в частности, выделение земельных участков для строительства по льготным ставкам.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что по итогам 2023 года городской поддержкой воспользовались более 800 предприятий. Так, Москва одобрила предприятиям, выпускающим высокотехнологичную продукцию и товары первой необходимости, целевые займы более чем на 1,2 млрд рублей.

