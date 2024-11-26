Москва приняла участие в выставке Smart Nation Expo 2024

Московская делегация во главе с министром правительства Москвы, главой департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергеем Череминым приняла участие в выставке последних достижений в области информационных и технических инноваций Smart Nation Expo 2024.

Мероприятие проходило с 17 по 22 ноября в Куала-Лумпуре (Малайзия). Темой в этом году стали «Инновационно-интеллектуальные решения в сфере цифровой трансформации». Московские предприниматели презентовали высокотехнологичные и инновационные разработки. Среди участников были компания «ВижнЛабс» с решениями в области видеоаналитики и биометрии, «Файвджен» c видеоаналитическими детекторами определения нарушений в сфере ЖКХ и благоустройства и другие.

Руководитель ДВМС Сергей Черёмин подчеркнул, что Москва заинтересована в сотрудничестве с малайзийской столицей в области устойчивого развитии и внедрения информационных технологий в государственные услуги.

«Согласно оценкам, в 2024 году объем инвестиций в основной капитал Москвы может превысить 8,2 трлн рублей», - отметил Сергей Черёмин.

