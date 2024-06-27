Москва предложила бизнесу помещение у метро «Кунцевская»

Город выставил на продажу коммерческое помещение на западе Москвы, недалеко от станции метро “Кунцевская”, сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Оно располагается на первом этаже новостройки в районе Фили-Давыдково. Объект имеет свободное назначение: в нем можно открыть магазин, аптеку, кафе или пункт выдачи товаров. Площадь помещения почти 169 квадратных метров, его стоимость определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 13 августа.

Прием заявок завершится 5 августа. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

