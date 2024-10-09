Москва купила шесть поездов для МЦД-3 за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
В 2024 году Москва закупила шесть российских поездов «Иволга» для МЦД, включая самые современные трехдверные поезда «Иволга 4.0», рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, на реализацию закупки поездов были направлены инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), которые реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».
«Кредиты выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры, которые способствуют созданию условий для работы бизнеса, повышению качества жизни граждан и экономическому росту как в регионах, так и во всей стране. Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава Большой кольцевой линии метро и МЦД — крупнейших транспортных проектов столицы», - отметила Багреева.
Она отметила, что на сегодняшний день Москва израсходовала все лимиты одобренных инфраструктурных кредитов на 2022-2024 годы на общую сумму в 106,72 миллиарда рублей. На эти средства город приобрел 26 поездов для МЦД и 468 вагонов для БКЛ.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в свою очередь добавил, что современные поезда являются важной составляющей комфортной поездки. По поручению мэра города Сергея Собянина в столице продолжают обновлять подвижной состав на новых диаметрах. До конца 2024 года на МЦД-3 будет обновлен весь подвижной состав, а в следующем году будут заменены все поезда на МЦД-4.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения стаи собак
- СМИ: Блогер Косенко выплатил налоговой 303 тысячи рублей долга
- Песков опроверг, что Путин 7 раз созванивался с Трампом
- СМИ: США и арабские страны тайно ведут переговоры с Ираном
- Правоохранители задержали жителя Хабаровска, у которого нашли 23 кг наркотиков
- Камала Харрис оскорбила лидеров Венгрии, Китая и КНДР
- СМИ: На вокзале Ярославля предотвратили теракт
- Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки об армии
- Власти Приморья введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере
- Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадроберах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru