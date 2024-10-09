Москва купила шесть поездов для МЦД-3 за счет инфраструктурных бюджетных кредитов

В 2024 году Москва закупила шесть российских поездов «Иволга» для МЦД, включая самые современные трехдверные поезда «Иволга 4.0», рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



По ее словам, на реализацию закупки поездов были направлены инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), которые реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».

«Кредиты выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры, которые способствуют созданию условий для работы бизнеса, повышению качества жизни граждан и экономическому росту как в регионах, так и во всей стране. Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава Большой кольцевой линии метро и МЦД — крупнейших транспортных проектов столицы», - отметила Багреева.



Она отметила, что на сегодняшний день Москва израсходовала все лимиты одобренных инфраструктурных кредитов на 2022-2024 годы на общую сумму в 106,72 миллиарда рублей. На эти средства город приобрел 26 поездов для МЦД и 468 вагонов для БКЛ.



Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в свою очередь добавил, что современные поезда являются важной составляющей комфортной поездки. По поручению мэра города Сергея Собянина в столице продолжают обновлять подвижной состав на новых диаметрах. До конца 2024 года на МЦД-3 будет обновлен весь подвижной состав, а в следующем году будут заменены все поезда на МЦД-4.

