Московские коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе

Москва продолжает помогать в восстановлении Донбасса: специалисты не только приводят в порядок жилые дома, инженерные сети и больницы, но и обустраивают общегородские пространства, а также создают новые точки притяжения для горожан.

В частности, в этом году коммунальщики провели работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска. Специалисты модернизировали систему освещения, проложили новые инженерные коммуникации, обновили свыше 15 тысяч «квадратов» брусчатки, высадили кустарники и деревья. В сквере появились современные детская и скейт-площадки, фотозоны и зоны отдыха.

В Донецке в этом году масштабные работы прошли на двух территориях. Одна из них до благоустройства находилась в полузаброшенном состоянии. Коммунальщики столицы обустроили парк, сделав местным жителям подарок ко Дню города. В нем обновили систему освещения и дорожки, разместили детскую и спортивную площадки, а также организовали место для выгула собак.

