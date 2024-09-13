Московские коммунальщики обустроили несколько общественных пространств в Донбассе
Москва продолжает помогать в восстановлении Донбасса: специалисты не только приводят в порядок жилые дома, инженерные сети и больницы, но и обустраивают общегородские пространства, а также создают новые точки притяжения для горожан.
В частности, в этом году коммунальщики провели работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска. Специалисты модернизировали систему освещения, проложили новые инженерные коммуникации, обновили свыше 15 тысяч «квадратов» брусчатки, высадили кустарники и деревья. В сквере появились современные детская и скейт-площадки, фотозоны и зоны отдыха.
В Донецке в этом году масштабные работы прошли на двух территориях. Одна из них до благоустройства находилась в полузаброшенном состоянии. Коммунальщики столицы обустроили парк, сделав местным жителям подарок ко Дню города. В нем обновили систему освещения и дорожки, разместили детскую и спортивную площадки, а также организовали место для выгула собак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru