Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции станции метро «Звенигородская»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об облике станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, станция будет выполнена в монохромных цветах.
«Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены — темными», — указал мэр.
В центре «Звенигородской» появятся белые колонны, плавно переходящие в своды над зоной ожидания поездов. На станции также будут установлены светодиодные светильники с рассеивающим эффектом.
Готовность «Звенигородской» составляет 33%. Специалисты завершили проходку перегонных тоннелей между станцией и «Бульваром Генерала Карбышева». В 2022-м был проложен перегон от «Звенигородской» до «Народного Ополчения», а в прошлом году - два тоннеля от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru