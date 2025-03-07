Мэр Москвы рассказал о визуальной концепции станции метро «Звенигородская»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об облике станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, станция будет выполнена в монохромных цветах.

«Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены — темными», — указал мэр.

В центре «Звенигородской» появятся белые колонны, плавно переходящие в своды над зоной ожидания поездов. На станции также будут установлены светодиодные светильники с рассеивающим эффектом.

Готовность «Звенигородской» составляет 33%. Специалисты завершили проходку перегонных тоннелей между станцией и «Бульваром Генерала Карбышева». В 2022-м был проложен перегон от «Звенигородской» до «Народного Ополчения», а в прошлом году - два тоннеля от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева».

