Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное
В Москве начался новый этап реставрации ансамбля усадьбы Нескучное, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты уже отреставрировали главные ворота со скульптурной композицией «Времена года» и два боковых корпуса. Помимо прочего исторический облик вернули зданию гауптвахты и воссоздали скульптуру двуглавого орла.
В дальнейшем работы намерены провести и в Александринском дворце. На объекте предстоит отреставрировать фасад, кровлю здания, архитектурный декор и исторические интерьеры.
Также специалисты вернут исторический облик фонтанам. Один их них был создан в 1835 году скульптором Иваном Витали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru