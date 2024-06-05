Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

В Москве начался новый этап реставрации ансамбля усадьбы Нескучное, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты уже отреставрировали главные ворота со скульптурной композицией «Времена года» и два боковых корпуса. Помимо прочего исторический облик вернули зданию гауптвахты и воссоздали скульптуру двуглавого орла.

В дальнейшем работы намерены провести и в Александринском дворце. На объекте предстоит отреставрировать фасад, кровлю здания, архитектурный декор и исторические интерьеры.

Также специалисты вернут исторический облик фонтанам. Один их них был создан в 1835 году скульптором Иваном Витали.

