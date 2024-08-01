«Конструкция творчества» пройдет в рамках форума-фестиваля «Москва 2030»

Ко Дню строителя в Центре современного искусства Винзавод откроется выставка «Конструкция творчества». Событие войдет в программу форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Экспозиция представит профессию строителя в контексте истории от 30-х годов до современности.

Организатором выставки выступил комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. Среди экспертов заявлен главный архитектор столицы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко.

«Мы с архитектором Тимуром Башкаевым и художником Кириллом Кобловым посвятили экспозицию труду строителей, показав, как архитектура из идеи получает воплощение в материале», – рассказал Кузнецов.

По его словам, инсталляцию намерены выполнить в форме моста – одного из наиболее сложных инженерных сооружений. Архитектором «Солнечного моста» выступит архитектор Тимур Башкаев, художником проекта станет Кирилл Коблов.

Другая часть экспозиции представит тематические плакаты, которые развивались как отдельный вид искусства в отрасли. Предметы экспозиции представят ведущие музеи страны. Среди них Музей Москвы, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, краеведческие и исторические музеи Липецка, Саратова и других городов, ряд галерей и частные коллекции. На выставке также можно будет увидеть работы современных художников, включая Константина Батынкова, Алексея Каллимы и Натальи Стручковой.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках форума-фестиваля в парке «Зарядье» откроется экспозиция «Город будущего». Жителям и гостям столицы станет доступна информация о знаковых объектах, которые появятся в городе в течение ближайших лет.

