«Конструкция творчества» пройдет в рамках форума-фестиваля «Москва 2030»
Ко Дню строителя в Центре современного искусства Винзавод откроется выставка «Конструкция творчества». Событие войдет в программу форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Экспозиция представит профессию строителя в контексте истории от 30-х годов до современности.
Организатором выставки выступил комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. Среди экспертов заявлен главный архитектор столицы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко.
«Мы с архитектором Тимуром Башкаевым и художником Кириллом Кобловым посвятили экспозицию труду строителей, показав, как архитектура из идеи получает воплощение в материале», – рассказал Кузнецов.
По его словам, инсталляцию намерены выполнить в форме моста – одного из наиболее сложных инженерных сооружений. Архитектором «Солнечного моста» выступит архитектор Тимур Башкаев, художником проекта станет Кирилл Коблов.
Другая часть экспозиции представит тематические плакаты, которые развивались как отдельный вид искусства в отрасли. Предметы экспозиции представят ведущие музеи страны. Среди них Музей Москвы, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, краеведческие и исторические музеи Липецка, Саратова и других городов, ряд галерей и частные коллекции. На выставке также можно будет увидеть работы современных художников, включая Константина Батынкова, Алексея Каллимы и Натальи Стручковой.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках форума-фестиваля в парке «Зарядье» откроется экспозиция «Город будущего». Жителям и гостям столицы станет доступна информация о знаковых объектах, которые появятся в городе в течение ближайших лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области два человека пострадали после атаки украинского дрона
- «Я иду за тобой»: Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо
- Главу филиала Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях
- В России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% всего автопарка
- Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет
- В Белгороде возобновят работу учреждений культуры и спорта
- СМИ: Гершкович 2 августа сможет вернуться в США в рамках обмена
- Украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области
- ВСУ потеряли за июль более 60 тысяч военных
- Российская пловчиха Кирпичникова завоевала серебро Олимпиады для Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru