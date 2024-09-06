Капитальный ремонт жилого дома проведут в Савеловском районе Москвы
В девятиэтажном жилом доме 1968 года постройки, расположенном в Савеловском районе Москвы, проведут капитальный ремонт, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Проектные решения предполагают широкий спектр ремонтных и отделочных работ как внутри здания – в квартирах и местах общего пользования, – так и снаружи, на фасадах», – пояснил он.
Специалисты намерены заменить оконные блоки в подъездах и отремонтировать внутренние и наружные откосы. Фасады здания очистят от краски и загрязнений, затем оштукатурят и заново окрасят.
Также в доме заменят дверные блоки входов в подъезды, цоколь и электрощитовую, техподполье, мусорокамеры. На балконах и лоджиях дома заменят декоративные экраны и установят отливы по низу балконных плит.
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