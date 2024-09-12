К порталу поставщиков Москвы подключили 41-й регион

Республика Карелия присоединилась к столичному порталу поставщиков и стала 41-м регионом на платформе, рассказала заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, столичный портал поставщиков за 11 лет стал эффективным инструментом в проведении закупок в разных регионах России. Теперь государственные учреждения республики Карелия получили возможность закупать товары, работы и услуги на портале поставщиков. Это стало возможным благодаря соглашению департамента города Москвы по конкурентной политике с министерством экономического развития Карелии, которое было подписано 12 сентября.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что на сегодняшний день на портале поставщиков зарегистрированы более 340 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции представлен 2,8 миллиона уникальными наименованиями. Пуртов заявил, что с присоединением к порталу нового региона вырастет число контрагентов и количество заключаемых сделок.

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев в свою очередь добавил, что в малом и среднем бизнесе республики работает 110,7 тысячи человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в марте 2024 года Москва заключила с Карелией первый в России межрегиональный офсетный контракт. Ожидается, что в течение трех лет в республике будет создано предприятие по выпуску щебня для ремонта и строительства столичных дорог.

