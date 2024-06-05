Изменение правил земляных работ может сэкономить строителям Москвы 220 млн рублей
Департамент экономической политики и развития города Москвы рекомендовал упростить процедуру оформления ордеров на проведение земляных работ при строительстве, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, соответствующие меры обеспечат столичным строительным компаниям ежегодную экономию в размере 220 миллионов рублей. Порядка 55,5 миллиона рублей строители сэкономят благодаря первым изменениям, которые уже внесены в нормативную базу в начале 2024 года. Эти изменения в свои нормативные акты внесло Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ).
«В частности, 50,6 миллиона рублей составит экономия в результате сокращения объема предоставляемой документации и не менее 4,9 миллиона рублей – благодаря отмене требования о закрытии ордера», − отметила Багреева.
Министр Правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков в свою очередь отметил, что решением упростить процедуру оформления ордеров контрольные органы поддерживают бизнес-сообщество.
По данным московского департамента экономической политики и развития, отмена регистрации заявок на закрытие ордера положительно повлияет на работу ОАТИ Москвы, так как позволит перераспределить ресурсы и сосредоточиться на других задачах.
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