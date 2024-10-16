Эксперт отметил растущий потенциал районов столицы благодаря КРТ

В районе Щукино по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет построено более 63 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий, включая магазины, офисы, банки и рестораны, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Реализация проекта даст городу около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Помимо этого, благоустроят прилегающую территорию и улучшат улично-дорожную сеть.

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что территория между районами Щукинская – Тушинская имеет огромный потенциал для развития делового и индустриального пространства. Так, комплексное развитие территории в районе Щукино поможет поддержать деловые кластеры района, а в дальнейшем сделает из него новый деловой центр с рабочими местами и точкой роста добавленной стоимости.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об утверждении проектов КРТ северо-востоке, востоке и юге столицы.

«В сентябре утверждена реализация трех проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью свыше девяти гектаров. По ним планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 1,1 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 2,6 тысячи рабочих мест», - отметил он.

