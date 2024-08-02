Ефимов: Жилой квартал с социальной инфраструктурой построят по проекту КРТ

Инвестор реорганизует три участка бывшей промзоны «Магистральные улицы» в ЦАО и САО Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения размещен на портале московского правительства, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Три участка бывшей промзоны “Магистральные улицы” площадью более 73 гектаров, расположенные рядом со Звенигородским шоссе, входят в один проект комплексного развития территорий. Там планируется строительство крупного жилого квартала, где появится свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок оцениваются более чем в 1,26 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит почти 27 миллиардов рублей. В итоге будет создано свыше 35,5 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Участки расположены между линиями МЦД-1 и МЦК, поблизости от Звенигородского шоссе и станций МЦК «Шелепиха» и «Хорошево».

Отмечается, что это уже второй проект, реализуемый на месте промзоны «Магистральные улицы» — уже проводится реорганизация участка площадью 1,6 га.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь появятся современные жилые дома общей площадью более двух миллионов «квадратов», а также свыше миллиона квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов, в частности, три школы и четыре детских сада. Также строители возведут четыре объекта коммунального хозяйства суммарной площадью порядка 35 тысяч «квадратов», озеленят и благоустроят прилегающую территорию.

Всего в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3100 га.

