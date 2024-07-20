Ефимов: Жилье по реновации построят в рамках реализации еще девяти проектов КРТ
Жилье по программе реновации планируют возвести в рамках реализации еще девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Москве утвердили 24 решения о комплексном развитии территорий. Девять из них предусматривают возведение жилья для участников программы реновации и других городских нужд. На участках общей площадью свыше 51 гектара запланировано строительство более 770 тысяч квадратных метров недвижимости для целей реновации. Площадки расположены в шести городских округах», – отметил он.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, кроме жилой недвижимости также планируют строительство современных высокотехнологичных производств, на которых создадут свыше трех тысяч рабочих мест. Все территории озеленят и благоустроят, проложат улично-дорожную сеть.
На сегодняшний день в Москве ведется реализация 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 гектара. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru